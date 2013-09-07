توثيق تراث مجلة الإذاعة والتلفزيون على موقع إلكتروني جديد

كتب : انتصار حسني منذ 49 دقيقة

وقع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، بروتوكول تعاون بين المجلة ومركز معلومات قطاع الأمانة بالاتحاد، لتوثيق تراث المجلة من صور ومجلدات على شبكة الإنترنت مع دعم الموقع الرسمي للمجلة "ماسبيرو نت".

وقال "الأمير"، إن وزيرة الإعلام تولي اهتماما كبيرا بمشروعات توثيق تراث اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأبدت دعمها الكامل لتوثيق التراث النادر للمجلة ونشره كي يكون متاحا لكل البرامجين من خلال شبكة المعلومات الداخلية، وأكد تطوير ودعم الموقع الرسمي للمجلة لاستيعاب الطاقات الصحفية به ونقل العمل الصحفي بالمجلة المطبوعة إلى عصر الصحافة الرقمية.

وأضاف "الأمير"، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين قطاعات الاتحاد للحفاظ على التراث المقروء، حيث سيقوم مركز معلومات الأمانة بمعالجة الصفحات لتحسين جودتها وترميمها وإعادة نشرها على شبكة الإنترنت الداخلية بمبنى ماسبيرو وبوابة المجلة، حيث يُمكن هذا النظام زائري البوابة من تصفح الأعداد الإلكترونية المؤرشفة أو البحث في محتوياتها.