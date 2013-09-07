صحيفة كتالونية: مغامرات أوزيل العاطفية وراء رحيله من ريال مدريد

مدريد،(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن "المغامرات العاطفية" للألماني مسعود أوزيل كانت السبب الرئيسي وراء رحيله عن ريال مدريد الإسباني بشكل مفاجئ إلى أرسنال الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن مغامرات أوزيل العاطفية دفعت إدارة ريال مدريد للسعي للتخلص من أوزيل.

وأوضح المصدر أن أوزيل خاض مغامرات عاطفية "كما لم يفعل من قبل" بعد انفصاله عن انا ماريا لاخربلوم في عام 2010 ما أثر سلبا على مستواه في التدريب.

وأضاف المصدر أن المغامرات العاطفية التي خاضها أوزيل مع أيدا يسبيكا أطلقت صافرات الإنذار في أروقة النادي الإسباني.

وما زاد الطين بلة بالنسبة لأوزيل، وفقا للمصدر، الاتصال الذي أجراه المدير الفني للمنتخب الألماني خواكيم لوف للتحذير من الحياة "الجامحة" التي يعيشها اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني لريال مدريد آنذاك جوزيه مورينيو اجتمع بأوزيل ليحذره من يسبيكا، التي سبق وأن أقامت علاقات مع لاعبيه أثناء توليه الإدارة الفنية لإنتر ميلانو الإيطالي.

وفي وقت لاحق، تعرف أوزيل، وفقا للمصدر، على المغنية التركية ابرو بولات، التي أقام معها علاقة عابرة قبل التعرف على رفيقته الحالية ماندي كابريستو.

وعقب انتقاله إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو، بدأ أوزيل مع كابريستو حياة جديدة في لندن، وتحديدا في تشيلسي، بناء على رغبة صريحة منها، رغم أن النادي حذره من بعد المسافة.