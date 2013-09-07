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ميرتساكر متحمس لرؤية مواطنه أوزيل بقميص أرسنال

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ميرتساكر متحمس لرؤية مواطنه أوزيل بقميص أرسنال ميرتساكر متحمس لرؤية مواطنه أوزيل بقميص أرسنال

أكد الألماني بير ميرتساكر مدافع أرسنال الإنجليزي تحمسه لرؤية مواطنه مسعود أوزيل بقميص أرسنال والذي انضم له مؤخرا قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقال ميرتساكر عقب مباراته منتخب بلاده مع النمسا "أعرف أوزيل جيدا فقد لعبت معه سنتين في بريمن وأعرف أن فينجر سيخرج منه أفضل ما لديه، أعتقد أنه سيتأقلم سريعا معنا فهو يناسب أسلوب الفريق كثيرا".

وأضاف "لقد كنا صبورين طوال فترة الانتقالات ولكن لم نفعل شيئا على الرغم أن أرسين فينجر قال بأن الفريق مازال في السوق، لقد شعرت بحدوث شئ في النهاية ولذلك أنا أقدر هذه الصفقة كثيرا".

وانضم مسعود أوزيل إلى أرسنال في صفقة تاريخية للمدفعجية في صفقة قدرت بـ42.5 مليون جنيه إسترليني دفعها الفريق لريال مدريد ناديه السابق.

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