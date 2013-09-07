«سانا»: حزب «البعث» في حالة انعقاد دائم في ضوء التهديدات لسوريا

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، السبت، إن قيادة حزب «البعث» السوري الحاكم أعلنت أنها «ستكون اعتبارا من اليوم في حالة انعقاد دائم، في ضوء التهديدات بشن عدوان مباشر على سوريا»، بحسب الوكالة. وأضافت الوكالة أن القيادة القطرية لحزب «البعث» العربي الاشتراكي ناقشت في اجتماع مشترك عقدته، فى وقت سابق، مع الأحزاب السورية أخر التطورات في ضوء التهديدات بشن عدوان مباشر على سوريا. وأكد الأمين القطري المساعد لحزب «البعث»، هلال هلال، أن «الأحزاب جميعها يد واحدة في وجه هذه الهجمة الدولية على الوطن». وأوضحت وكالة الأنباء أن «ممثلي الأحزاب أكدوا أن العدوان يوحد الجميع، وأن التنسيق إو التشاور سيبقى مفتوحا إلى ان تزاح هذه الغيمة عن سماء الوطن». وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فى وقت سابق: «ينبغي لبلاده توجيه ضربة عسكرية محدودة لمنع سوريا من شن هجمات بالأسلحة الكيماوية في المستقبل» مضيفا أنه «لا يريد ان يخوض حربا طويلة ومكلفة أخرى» . وأضاف «أوباما»، في كلمته الإسبوعية، أن «سوريا لن تكون العراق أو أفغانستان أخرى».

شبكةعيونالإخبارية

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