احترس: تناول الشاى الأكثر سخونة.. يؤدى للإصابة بسرطان الحلق

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أنه أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية، أن تناول المشروبات الساخنة مثل الشاى أو القهوة أو النسكافية عند درجة حرارة تقل عن 65˚ درجة مئوية، لا تؤدى بأى حالا من الأحوال إلى الإصابة بسرطان الخلايا القشرية.

أما تناول المشروبات الساخنة المعتادة والتى يكثر تناولها عدة مرات فى اليوم الواحد، عند درجة حرارة عالية تزيد عن 70˚ درجة مئوية فإنه يمكن من أن يزيد بشكل كبير من الإصابة بسرطان الحلق.

> وتابع، حيث إن شرب الشاى أو غيره عند مثل هذه الدرجة المرتفعة يضاعف فرصة الإصابة بسرطان الحلق ثمانى مرات عن الأشخاص الذين يتناولون السوائل الساخنة فى صورة عادية دافئة فقط.

> وأكد جمال أن شرب الشاى بعد تفريغه مباشرة من الإبريق "الكاتيل" بأقل من ثلاثة دقائق يضاعف فرصة الإصابة بسرطان الحلق بمعدل خمس مرات قياساً بشربه بعد خمس دقائق على الأقل من صبه.

ويشير إلى أن تفسير ذلك علمى يرجع إلى أن الصدمة الحرارية قد تكون سبباً مباشراً فى الإصابة بسرطانات الخلايا القشرية التى تنمو داخل منطقه الحلق والزور نتيجة مثل هذه الدرجة العالية من السخونة فى هذه المناطق الحساسة من جسم الإنسان.