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إسراء عبدالفتاح: اسمي لم يرد في تقارير "ويكيليكس".. والوثائق "مزيفة"

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إسراء عبدالفتاح: اسمي لم يرد في تقارير "ويكيليكس".. والوثائق "مزيفة" إسراء عبدالفتاح: اسمي لم يرد في تقارير "ويكيليكس".. والوثائق "مزيفة"
عضو "الدستور": الوثائق لم ترصد إلا جلسات عشاء لناشطين سياسيين مع سفير أمريكا

كتب : محمود عباس منذ 39 دقيقة

قالت الناشطة إسراء عبد الفتاح العضو المؤسس بحزب الدستور، تعليقا على البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام ضد عدد من النشطاء بسبب ما نشر عنهم بوثائق "ويكيليكس الأمريكية"، إن مقدمي البلاغ ضد النشطاء السياسيين زيفوا بعض الوثائق ونسبوها إلى ويكيليكس، مبررة قولها بأن مقدمي البلاغ يتهمون النشطاء بعقد لقاءات مع السفيرة الأمريكية "آن باتريسون"، في حين أن وثائق ويكيليكس رصدت بعض الأحداث في من عام 2008 إلى 2010 قبل قدوم باتريسون إلى مصر.

وأضافت إسراء في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر، وأن اسمها لم يكن موجودا ضمن الأسماء التي رصدتها وثائق ويكيليكس الأمريكية في تقاريرها السابقة التي أصدرتها منذ فترة، مؤكدة أن الوثائق لم ترصد إلا حضور عدد من السياسيين والنشطاء في بعض الاجتماعات وجلسات العشاء مع السفير الأمريكي.

وأكدت العضو المؤسس بحزب الدستور أنها لن تبرئ ساحتها أو تقدم مستندات للرد على هذه البلاغات عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن براءتها الحقيقية ستأتي عند تلقيها أي استدعاءات من النيابة العامة للتحقيق معها وتبرئة ساحتها من خلال القانون، مؤكدة أن الرد على مثل هذه الأمور ليس مكانه وسائل الإعلام.

وطالبت إسراء، النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في الأمر بكل جدية ومحاسبة كل من سعى لتشويه صورة النشطاء السياسيين وشباب الثورة في حالة تبرءتهم من هذه التهم واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضدهم.

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