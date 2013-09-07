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إنجي حمدي تطالب متهمي وثائق "ويكيليكس" بالتوجه للنائب العام وطلب التحقيق معهم

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إنجي حمدي تطالب متهمي وثائق "ويكيليكس" بالتوجه للنائب العام وطلب التحقيق معهم إنجي حمدي تطالب متهمي وثائق "ويكيليكس" بالتوجه للنائب العام وطلب التحقيق معهم

كتب : سهيلة حامد منذ 8 دقائق

طالبت إنجي حمدي، عضو حركة 6 أبريل سابقًا، النشطاء السياسيين المتهمين في وثائق "ويكيليكس" بتلقي تمويلات من الخارج، بالتوجه إلى النائب العام المستشار هشام بركات وتقديم بلاغات تنفي ذلك، بدلًا من أن يكتفي الجميع بنفي الخبر فقط.

وقالت الناشطة السياسية، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر": "بدل ما كل ناشط ولا شخصية سياسية جه اسمه في البلاغ بينفي الخبر، ما نتفق على يوم محدد ومعلن والجميع يتوجه للنائب العام ونطالب بالتحقيق معنا، وعمل بلاغات، ولو براءة يتم محاسبة مقدمي البلاغات وتقديم تعويضات مادية ومعنوية لما لحق بنا من أضرار، ولو تمت إدانتنا يحاكمونا ونخلص بقى".

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