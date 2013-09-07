أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق

Google+ Print
وفاة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق وفاة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق

توفى اليوم السبت الدكتور عبد الفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأستاذ أصول الفقه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد عمر بن العزيز، بجوار نادى هليوبليس، بالقرب من قصر الاتحادية، على أن يقام العزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم .

ونعى كل من الأزهر الشريف وجامعة الأزهر ودار الإفتاء والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خيرا عن ما قدم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365