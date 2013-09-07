وفاة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق

توفى اليوم السبت الدكتور عبد الفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأستاذ أصول الفقه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد عمر بن العزيز، بجوار نادى هليوبليس، بالقرب من قصر الاتحادية، على أن يقام العزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم .

ونعى كل من الأزهر الشريف وجامعة الأزهر ودار الإفتاء والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خيرا عن ما قدم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين .

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