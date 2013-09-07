السفيرة منحة باخوم لرئيس صربيا: المصريون سيقفون ضد الإرهاب

قدمت السفيرة منحة محروس باخوم، سفيرة مصر فى بلجراد، أوراق اعتمادها الموجهة من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، إلى الرئيس الصربى توميسلاف نيكوليتش، حيث نقلت خلال مراسم الحفل تحيات الرئيس المؤقت إلى نظيره الصربى والشعب الصربى.

وألقت السفيرة منحة باخوم، كلمة أثناء مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أكدت خلالها على تطلعات الشعب المصرى الذى أبهر العالم فى ثورته الأولى فى 25 يناير 2011، والذى أعاد تصحيح مسارها فى 30 يونيو و26 يوليو 2013، مستعرضة جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والالتزام بخارطة الطريق نحو المستقبل، الذى يسعى إليه ويتمناه كل المصريين.

وشددت على أن مصر لا ولن تقبل بالتدخل فى شئونها الداخلية، فسيادتها على أراضيها لا يمكن أن تخترق مثمنة على الدور الصربى الداعم والمتعاطف مع الأحداث الأخيرة ومناشدة القيادة الصربية بإدانة الأعمال الإرهابية، التى روعت مصر والمصريين على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وقدمت السفيرة منحة باخوم الشكر للشعب الصربى على اختيار مصر كمقصد سياحى مطالبة باستمرار التدفق السياحى الصربى المعتاد إلى مصر.

من جانبه، ألقى الرئيس الصربى توميسلاف نيكوليتش كلمة نقل من خلالها تحياته إلى المستشار عدلى منصور والشعب المصرى، مشيداً بالعلاقات التاريخية الودية، التى تربط بين البلدين ومؤكداً على مساندة صربيا لمصر فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى واستعداد صربيا لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة إلى مصر خلال المرحلة الدقيقة، التى تمر بها البلاد.

أما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد طالب رئيس الجمهورية الصربى، خلال كلمته، المستشار عدلى منصور والحكومة المصرية بإعادة النظر فى قرار الاعتراف بكوسوفو، والذى اتخذه الرئيس السابق محمد مرسى، وقبل ترك منصبه بأيام.

وقالت السفيرة منحة باخوم، إن كافة وسائل الإعلام الصربية تناولت بالتحديد كلمات الرئيس الصربى والسفيرة المصرية فى بلجراد ومراسم حفل تقديم أوراق الاعتماد، حيث جاءت أغلبها تحت عنوان: "الرئيس الصربى يطالب الرئيس المصرى والحكومة المصرية بإعادة النظر فى مسألة الاعتراف الأحادى بكوسوفو".