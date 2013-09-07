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السبت.. المؤتمر التأسيسى لحملة "مرشح الثورة" لدعم صباحى

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السبت.. المؤتمر التأسيسى لحملة "مرشح الثورة" لدعم صباحى السبت.. المؤتمر التأسيسى لحملة "مرشح الثورة" لدعم صباحى

عقدت حملة "مرشح الثورة" أول اجتماع تأسيسى لها، اليوم السبت، فى المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، والتى بحثت كيفية دعم مرشحها الذى اختارته للرئاسة "حمدين صباحى".

وأعلنت الحملة فى بيان لها منذ قليل، أنه تم تشكيل ثلاث لجان وهم للعمل الجماهيرى والمحافظات والإعلام، على أن يكون عمرو بدر ومحمود فؤاد ومنى سليم متحدثين رسميين للحملة، وأن تعقد أول مؤتمر تأسيسى، السبت المقبل، مؤكداً أن الحملة ليست لها علاقة بصباحى، وأنها تعمل بجهد مستقل كشباب واعٍ قرر أن يدعم شخصية سياسية ارتأى فيها القائد المناسب للمرحلة المقبلة.

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مصر 365