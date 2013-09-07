الخارجية: جهود مكثفة للسفارات المصرية بالخارج لتوضيح حقيقة الأحداث

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطى، أنه فى إطار جهود السفارات المصرية بالخارج لنقل حقائق التطورات السياسية التى تشهدها مصر، قام السفير أشرف سلامة، سفير مصر فى نيجيريا، بإجراء مقابلة مع الوزير النيجرى للشئون الخارجية محمد نور الدين.

وأكد "سلامة" على الانتهاء من المرحلة الأولى لخارطة الطريق وبدء عمل لجنة الخمسين التى تعمل على مناقشة وإعداد الدستور قبل عرضه على الشعب للاستفتاء خلال ستين يوماً.

ومن جانبه، أكد النيجيرى "نور الدين" على تفهمه للأوضاع فى مصر، مشيراً إلى أنهم تابعوا بقلق محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأعرب أنه على الجميع الوقوف بقوة فى وجه الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن حازم زكى، القائم بالأعمال بالإنابة فى سفارة مصر لدى الإكوادور، أجرى حواراً مع صحيفة "الكومرسيو" اليومية، أكثر الصحف الإكوادورية انتشاراً، حيث قام باستعراض الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها فى مصر خلال الفترة الماضية من حيث التحسن الملموس فى الأوضاع الأمنية، وإتجاه الأمور بصورة عامة نحو الاستقرار، والانتهاء من تشكيل لجنة الخمسين التى ستقوم بإجراء التعديلات النهائية فى الدستور بدءً من الأسبوع القادم.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن السفير هشام الزميتى، سفير مصر فى اليابان عقد مؤتمراً صحفياً فى "نادى الصحافة الوطنى اليابانى بحضور 50 من مراسلى كبرى الصحف والقنوات الإخبارية ووكالات الأنباء اليابانية".

وقام "الزميتى" بعرض تطورات الأحداث فى مصر منذ 30 يونيه، مطالباً وسائل الإعلام اليابانية بنقل الصورة الكاملة ودون انتقائية، وإبراز بدء استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن للشارع المصرى.

وأضاف المتحدث أن المناقشات التى تخللت اللقاء أكدت مدى حرص اليابانيين على استقرار مصر واهتمامهم بتفصيلات خارطة الطريق، وترحيبهم بالتزام الحكومة بمشاركة جميع القوى السياسية المؤمنة بخارطة الطريق، باستثناء من شارك فى أعمال العنف أو حرض عليه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "محمد توفيق" سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية أجرى مقابلة مع "كولن باول" وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، حيث استعرضا سوياً تطورات المشهد السياسى وجميع الخطوات التى اتخذت بالفعل.

وأوضح أن "توفيق" خلال اللقاء على جدية التوجه نحو نظام ديمقراطى فى إطار القانون من أجل استعادة الأمن والاستقرار والنظام لتحقيق دولة ديمقراطية حديثة.

وقال "د.محمد حجازى" سفير مصر فى برلين، بإن الحكومة الألمانية أدانت بشدة المحاولة الفاشلة لاغتيال السيد وزير الداخلية "يوم 5 سبتمبر" الجارى، معتبرة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية "غير مقبولة بأى حال من الأحوال"، ومطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، ودعت الأطراف السياسية كافة إلى انتهاج الحوار، والدخول فى عملية سياسية شاملة تحقيقا للأمن والاستقرار.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن "حجازى" اعتبر أن إدانة ألمانيا للعنف والإرهاب بشكل واضح تؤكد أن المجتمع الدولى لن يتسامح مع مرتكبى مثل هذه الأعمال المرفوضة، مشددا على أن الاندماج فى الحياة السياسية من خلال خريطة الطريق التى ارتضاها الشعب بعد موجة ثورته الثانية فى 30 يونيو، هى المدخل الطبيعى للحوار، لاسيما وهى محددة النطاق الزمنى وتهدف إلى إقامة حياة ديمقراطية سليمة فى إطار من الشفافية والنزاهة، وبما يشمل جميع أطياف المجتمع.