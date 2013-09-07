حركة وعي تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ابو دارع

طالبت حركة وعي للتثقيف السياسي بالافراج عن الصحفي السيناوي احمد ابو دراع الصحفى بجريدة المصري اليوم وقناة اون تي في بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الحركة في بيان لها” نستنكر بشدة القبض علي الصحفي ابو دراع وتحويله للمحكمة العسكرية و التضييق علي وسائل الاعلام والصحافة و سياسية تكميم الافواه التي ينتهجها النظام الحالي”.

وطالب محمد ناجى زاهى المنسق العام للحركة بسرعة تدخل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب و جريدة المصري اليوم و قناة اون تي في للافراج عن ابو دراع , مستنكرا احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

كما استنكرت الحركة نشر صور للصحفي ابو دراع باعتباره ارهابيا قائلة” كيف لصحفي حائز علي ارفع الجوائز في مجال الصحافة”جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” ان يكون ارهابيا”.

اضافت الحركة انها سوف تشارك في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء امام نقابة الصحفيين بالقاهرة الاثنين المقبل احتجاجا علي القبض علي ابو دراع.