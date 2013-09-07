تونس تعلن تفكيك شبكة لتجنيد ونقل شباب إلى معسكرات "متشددين" فى ليبيا

فككت أجهزة الأمن التونسية اليوم "السبت" شبكة متخصصة فى تجنيد ونقل شباب تونسيين إلى ليبيا من أجل الالتحاق بمعسكرات تدريب تحت إدارة أطراف متشددة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية.

وقال البيان، الذى حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن "وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطنى تمكنت خلال الأيّام الأخيرة من تفكيك شبكة تسفير لشبّان تونسيين إلى ليبيا قصد الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجموعات دينيّة متشدّدة، وتمّ فى هذا الإطار إيقاف عدد 21 شخصا بينهم أجنبى". ولم يحدد البيان جنسية ذلك الأجنبى.

وكان وزير الداخلية التونسية لطفى بن جدو أعلن فى وقت سابق أنه تم منع مؤخرا حوالى خمسة آلاف شاب تونسى من السفر إلى بؤر التوتر؛ بدعوى "الجهاد".