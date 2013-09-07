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تسجيل وفاة ثانية فى قطر جراء فيروس كورونا

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تسجيل وفاة ثانية فى قطر جراء فيروس كورونا تسجيل وفاة ثانية فى قطر جراء فيروس كورونا

توفى مواطن قطرى بعد إصابته بفيروس كورونا، هو ثانى مريض يقضى جراء هذا الفيروس التاجى فى قطر، وفق ما أعلن المجلس الأعلى للصحة فى هذه الإمارة الخليجية.

وقضى هذا الرجل الذى كان يعانى أصلا مرضا مزمنا، الجمعة بعدما بدت عليه أول العوارض فى 17 أغسطس، وفق ما أوضح المجلس فى بيان، وفى وقت سابق هذا الأسبوع، أشارت قطر إلى أن امرأة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وينتمى الفيروس الجديد الذى عرفته منظمة الصحة باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس) إلى فصيل الفيروسات التى أدت إلى متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس)، التى أدت إلى وفاة نحو 800 شخص، حول العالم فى 2003.
> وبحسب دراسات نشرت نتائجها فى أواسط أغسطس فى مجلة علمية أمريكية، فإن أصل هذا الفيروس الغامض، قد يكون من الخفافيش. إلا أن دراسة أمريكية نشرت نتائجها فى مجلة "ذى لانسيت" الطبية فى 9 أغسطس، أشارت إلى أن الجمال قد تكون من بين وسائط انتقال هذا الفيروس إلى الإنسان.

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