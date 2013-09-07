طبيب جلدية: وضع العطور على الجلد والتعرض للشمس يسبب تصبغات بالجلد

قال الدكتور أكمل سعد حسن، استشارى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بجامعة القاهرة، إن العطور التى تحتوى على زيوت عطرية أساسية ومركبات مذيبة تؤدى إلى حدوث حساسية بالجلد وإكزيما تلامسية وهى حساسية من المستحضر نتيجة للاستعداد الوراثى، لأن جهاز المناعة يتعرف على العطور وكأنها جسم غريب ويتفاعل معها، لافتا أن هناك إكزيما تكون نتيجة لمادة ملهبة للجلد والبشرة داخل العطر.

وأكد استشارى الأمراض الجلدية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكثير يستخدم العطور على الجلد ويخرج إلى الضوء وخصوصا ضوء الشمس ولا يعلمون أن العطور تتفاعل مع الشمس، وتحدث بقع جلدية داكنة اللون تؤدى إلى حدوث تصبغات فى الجلد، ومنها تكون حالات شديدة يصعب علاجها، لذلك ينصح بتجنب وضع العطور والتعرض المباشر للشمس.

أوضح حسن أن العطور ذات الجودة العالية والأخرى الأقل جودة لا يفرقان شيئا إلا فى النقاء، لكن كلاهما يؤدى إلى تحسس الجلد وعند حدوثها يتم تفاديها بمنع وضع العطور وأخذ أقراص موضوعية تحت إشراف الطبيب وبعد معالجة الحساسية يتم استخدام العطر مرة أخرى، فى حين عودة الحساسية يتم استبعاد المنتج، لأنه سيكون مركز جدا يؤدى إلى حساسية الجلد.

أضاف الطبيب أن علاج الالتهابات أو حساسية الجلد تكون بكريمات الموضوعية والأقراص تحت إشراف الطبيب المختص.