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كيف يتم تشخيص النزيف البولى؟

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كيف يتم تشخيص النزيف البولى؟ كيف يتم تشخيص النزيف البولى؟

قال الدكتور وليد غنيمة، أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية بطب القصر العينى، يحتاج تشخيص النزيف البولى للفحص الدقيق من أجل معرفة الحالة المرضية والأسباب التى وراء هذا النزف، حتى نتمكن من التشخيص السليم للمريض، وذلك من خلال معرفة التاريخ المرضى للمريض وإجراء الفحص الإكلينيكى، بالإضافة إلى تحليل البول إذا تم اكتشاف الدم فى البول لأول مرة لدى المريض من خلال اختبار البول، فمن المحتمل أن يتم عمل اختبار آخر للبول لمعرفة ما إذا كان لا يزال البول يحتوى على خلايا الدم الحمراء أم لا.

وأضاف غنيمة، وتحليل البول يساعد أيضا فى تحديد ما إذا كان لدى المريض التهابات فى المسالك البولية أو وجود أملاح، بالإضافة إلى إجراء بعض الأشعة مثل: الأشعة التليفزيونية على الكليتين والمثانة والأشعة بالصبغة على المسالك البولية باستخدام الأشعة المقطعية على البطن والحوض أو أشعة الرنين المغناطيسى.

واختتم غنيمة أخيراً يتم فحص المثانة عن طريق عمل منظار على المثانة لاكتشاف وجود أى أورام بها أو وجود تضخم بالبروستاتا.

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