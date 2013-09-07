فتح: تصرفات حماس العدائية تجاه مصر تندرج تحت عدم سيطرتها على فصائلها العسكرية

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

أكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أحمد عساف أن تصرفات حماس العدائية تجاه الدولة المصرية لن تخرج عن تفسيرين لا ثالث لهما.. (الأول) هو أن حماس فقدت السيطرة علي فصائلها العسكرية التي تدين لجهات خارجية بالولاء، مشيرًا إلى أن الجهات التي تدين لها الفصائل العسكرية لحماس والمسؤولة عن تمويلها، هما إيران والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف، (التفسير الثاني) يندرج نحو سياسة جديدة تتبعها حماس بتبادل الأدوار، حيث يخرج على الشعب المصري موسى أبومرزوق، ويقدم الاعتذار للجيش والشعب المصري عن تصرفات بعض الفصائل العسكرية في حين يخرج فصيل آخر يظهر العداء للجيش والشعب المصري.