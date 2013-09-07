Jason Wu يبهر مدينة نيويورك بمجموعة عصريَّة للصيف

عرف المصمم الشَّاب ذو الأصول الأسيويَّة Jason Wu بتصاميمه الأنثويَّة الأنيقة، وانتباهه لأدق التفاصيل في العرض، وقد قدَّم البارحة واحدة من أجمل المجموعات الصيفيَّة التي عرضت في أسبوع نيويورك للموضة حتى الآن.

اعتدنا أن نرى عارضات Jason Wu بلوك متجدد فيما يخص الشعر والماكياج حتى أصبح من المصممين الذين يساهمون بشكل كبير في تحديد اتجاهات الجمال، وفي موسم صيف 2014 اختار المصمم تسريحة ذيل الحصان البسيطة بإكسسوار معدنيّ جذّاب وماكياج ذهبيّ برَّاق بالتعاون مع شركة "Lancome".

أمَّا فيما يخص الأزياء، فقد جمعت هذه المجموعة بين إتقان القصَّات وأناقتها مع فخامة التصميم، وأتت متنوِّعة بين الفساتين البرَّاقة القصيرة والبدل الجميلة ذات الألوان المحايدة. وقد لاحظنا التوازن الذي أظهره المصمم بين الضوء والظلام في طريقة انتقال ألوان المجموعة بسلاسة من اللون الأبيض إلى ألوان داكنة كالكحليّ والأسود.

وفي ختام العرض، تهادت العارضة الشهيرة Karlie Kloss بفستان سهرة رائع تميِّزه قصَّة سمكة متقنة باللون الأبيض يتبعه فستان مشابه باللون الأسود.

شاهدي أجمل ما عرض المصمم Jason Wu في أسبوع نيويورك للموضة وشاركينا برأيك.