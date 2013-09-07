" Kate Spade" وسحر حفلات الشاي في الستينات

أطلقت دار أزياء "Kate Spade " البارحة مجموعة صيفيَّة رائعة لموسم صيف 2014 استوحتها من أناقة حفلات الشاي في الستينات، وقد أخذتنا المجموعة بألوانها المنعشة وتفاصيلها الرائعة إلى زمن جميل وساحر.

على الرُّغم من أجواء الستينات الطَّاغية على المجموعة، إلا أننا شاهدنا بعضًا من اللمسات العصريَّة الجريئة التي تميَّزت بها تصاميم "Kate Spade " فظهرت الألوان المعدنيّة, وطبعات المربعات والخطوط, والطَّبعات المورَّدة، وبعض العبارات الطريفة على الحقائب.

شاهدي في الصُّور أعلاه مجموعة "Kate Spade " لصيف 2014.