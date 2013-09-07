تصاميم Tom Fordهي اختيار نجمات العرب والأجانب

احتفل مؤخرًا المصمم الفريد من نوعه Tom Ford بعيد ميلاده الـ 52، وفي هذا الموضوع نحتفل نحن في موقع "سيِّدتي نت" بإنجازاته في عالم الموضة.

ظهرت بصمات المصمم الأمريكيّ Tom Ford في إطلالات أشهر نجمات هوليوود، مثل: Beyonce التي شوهدت في احتفال ما بعد "VMAs" بفستان أسود قصير ذو تصميم جذَّاب وأنيق للغاية، و J Lo التي اختارت أحد تصاميمه بلون أزرق برَّاق في إحدى إطلالاتها على السجَّادة الحمراء.

كما وصلت شهرة المصمم Tom Fordإلى النَّجمات العربيَّات، حيث تألَّقت أليسا بلمساته بفستان أحمر وإطلالة أخَّاذة في كليب أغنية "تعبت منك"، أمَّا بالنِّسبة للنَّجمة هيفاء وهبي فقد اختارت اللون الذهبيّ لإطلالتها في برنامج "ديو المشاهير"، وتُعتبر أحلام من أكبر المعجبات به في العالم العربيّ، إذ زيَّنت تصاميمه المختلفة إطلالاتها في برنامج "Arab Idol".

ويمكن أن نقول أنَّ أشهر تصاميمه هو ذلك الفستان الأبيض الرَّائع ذو الرداء الطَّويل الذي ارتدته النَّجمة Gwyneth Paltrow في حفل أوسكار 2012م.

نهنِّئ المصمم Tom Ford بعيد ميلاده الـ 52، ونبارك له إنجازاته في عالم الموضة والأزياء.

شاهدي أجمل إطلالات النَّجمات بلمساته المتميَّزة.

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