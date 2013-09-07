ضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة شخصين في قنا

بوابة الوفد – متابعات: منذ 15 دقيقة 52 ثانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا ، اليوم السبت ، من ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر قبل قيامهما بتهريب تلك الكمية لإحدى الدول العربية على متن إحدى العبارات مقابل الحصول على مليون ريال .

وكان العميد محمد عثمان مدير إدارة البحث الجنائي قد تلقى إخطارا من الرائد محمد إيهاب حسني خلف الله رئيس مباحث مركز قنا بورود معلومات عن قيام شخصين من قرية الحجيرات التابعة للمركز بالاستعداد لنقل كمية من الأقراص المخدرة إلى مدينة قنا لتسليمها لأحد الوسطاء وشحنها للسعودية مقابل مبلغ من المال .

> وبإخطار اللواء محمد كمال جلال مدير أمن قنا أمر برصد الطرق السريعة ومراقبة المتهمين بإشراف العقيد أيمن فتحي رئيس مباحث المديرية وبفرض كردون أمني بمدخل قرية الحجيرات وتم القبض على كل من علي حسني محمد الراوي " 31 عاما ، و هاني فتحي أحمد " 35 عاما حال استقلالهما السيارة رقم 41718 نقل قنا وبحوزتهما كيس من البلاستك بفحصه تبين أنه يحوي 20 ألف قرص مخدر.

> وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بالاتفاق مع أحد الأشخاص لتسليمه الكمية تمهيدا لتهريبها للسعودية مقابل حصولهما على مليون ريال .تم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .