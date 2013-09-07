الشرقية: مناقشة قانون حماية المستهلك بمكتبة مصر

الشرقية - محمود الشاذلى: السبت , 07 سيبتمبر 2013 17:27

أقامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق اليوم السبت احتفالاً بمناسبة انتهاء الموسم الصيفى.

بدأ الاحتفال بعرض مسرحى لكل من مسرحية ابليسكو ومسرحية صورة واحتفالية للأطفال، وندوة اليوم بعنوان "كيف تطالب بحقك فى ضوء قانون حماية المستهلك" حاضر فيها فوزى محمد المصرى رئيس الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية .

وتم مناقشة قانون حماية المستهلك والطرق المثلى للشراء ، وكيفية مطالبة المستهلكين بحقوقهم ، بالإضافة إلى بعض معارض المنتجات اليديوية ومعرض للكتاب .

> ومن المقرر أن تستمر فعاليات الاحتفال أسبوع ومن المتوقع أن تمتد ليوم 20 سبتمبر متضمنة الكثير من الأنشطة والبرامج كمعرض لبيع الأطعمة ومعرض للأسر المنتجة وعرض مسرحى وحفل تكريم لأفضل قارئ، وأفضل متردد على المكتبة ، وأفضل ناشط على صفحة الفيس بوك، وأفضل العاملين بالمكتبة.