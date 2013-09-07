وقفة لمعلمي الشرقية لإقالة مجلس نقابتهم الفرعية

متابعات : السبت , 07 سيبتمبر 2013 17:30

نظم العشرات من المعلمين بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق، للمطالبة بإقالة مجلس النقابة الذي يسيطر عليه أعضاء جماعة الإخوان.

وقد حاول المحتجون دخول مقر النقابة إلى أن مسئولي المجلس أغلقوا أبوابها ومنعوهم من الدخول، وقام المعلمون بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة ثان الزقازيق.

> وأكد المعلمون أنهم لن يكلوا أو يملوا حتى يتم سحب الثقة من مجلس نقابتهم الفرعية بالشرقية، وطالبوا بتشكيل لجنة لإدارة شئون النقابة، لحين اتخاب مجلس جديد يحقق آمال وطموحات و أهداف المعلمين.

> وقال المحتجون إن مجلس النقابة فشل في النهوض بها أو في تحسين العمل النقابي والارتقاء به طوال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أدى لتدني مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين بصفة عامة، رغم ارتفاع موارد النقابة، والتي يتجاوز عدد أعضائها 65 ألف معلم على مستوى المحافظة.