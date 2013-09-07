أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

وقفة لمعلمي الشرقية لإقالة مجلس نقابتهم الفرعية

Google+ Print
وقفة لمعلمي الشرقية لإقالة مجلس نقابتهم الفرعية وقفة لمعلمي الشرقية لإقالة مجلس نقابتهم الفرعية
متابعات :
السبت , 07 سيبتمبر 2013 17:30

نظم العشرات من المعلمين بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق، للمطالبة بإقالة مجلس النقابة الذي يسيطر عليه أعضاء جماعة الإخوان.

وقد حاول المحتجون دخول مقر النقابة إلى أن مسئولي المجلس أغلقوا أبوابها ومنعوهم من الدخول، وقام المعلمون بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة ثان الزقازيق.
> وأكد المعلمون أنهم لن يكلوا أو يملوا حتى يتم سحب الثقة من مجلس نقابتهم الفرعية بالشرقية، وطالبوا بتشكيل لجنة لإدارة شئون النقابة، لحين اتخاب مجلس جديد يحقق آمال وطموحات و أهداف المعلمين.
> وقال المحتجون إن مجلس النقابة فشل في النهوض بها أو في تحسين العمل النقابي والارتقاء به طوال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أدى لتدني مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين بصفة عامة، رغم ارتفاع موارد النقابة، والتي يتجاوز عدد أعضائها 65 ألف معلم على مستوى المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية