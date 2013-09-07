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إنجي حمدي "ساخرة": "مفيش حد يقدر معايا حاجة لأن ورايا إسرائيل وقطر وأمريكا"

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إنجي حمدي "ساخرة": "مفيش حد يقدر معايا حاجة لأن ورايا إسرائيل وقطر وأمريكا" إنجي حمدي "ساخرة": "مفيش حد يقدر معايا حاجة لأن ورايا إسرائيل وقطر وأمريكا"
الناشطة: اسمي ليس مدرجًا بوثائق "ويكيليكس" وإنما الموجود اسمه إنجي حداد

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

نفت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل سابقًا، أن اسمها ليس مدرجًا بوثائق "ويكيليكس"، ضمن عدد من النشطاء، التقوا السفيرة الأمريكية لتقديم تقارير لها عن الأوضاع الداخلية في ، مشيرة إلى أن هناك خلطًا بين اسمها وأنجي الحداد، نائبة رئيس حزب المحافظين.

وقالت الناشطة السياسية، في تغريدة لها على موقع "تويتر": "بالرغم من أن حوار تسريبات "ويكيليكس" فاكس. لكن أنا إنجي حمدي مش إنجي حداد".

وتابعت بطريقة ساخرة: "وأصلاً محدش يعرف يعمل معايا حاجة.. أنا ورايا إسرائيل وقطر وأمريكا وإيران".

يذكر أن موقع "ويكيليكس"، نشر اليوم تقريرًا نقلاً عن وكالة الأنباء الأمريكية "إن أرابك"، حول عقد لقاءات سرية مع النشطاء بالسفارة الأمريكية لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، وكان من ضمن المدرج أسمائهم إنجي الحداد.

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