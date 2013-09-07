نوارة نجم: النظام يغتر بدعم الشعب له.. ويحاول الخلاص من "شباب الثورة" بعد القضاء على الإخوان

نوارة: البلاغ حديث الإفك من النظام

كتب : روان مسعد منذ 6 دقائق

نفت الصحفية، والناشطة السياسية، نوارة نجم، وجود اسمها من الأساس، ضمن الوثائق التي سرَّبها موقع "ويكيليكس"، والتي اتهمت بعض النشطاء المصريين بتلقي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نقل معلومات عن الشأن الداخلي المصري.

وقالت "نوارة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "هذا حديث الإفك وحماقة وغباوة من النظام الحاكم. كيف تتلقى النيابة بلاغًا من أي شخص بدون تحري الدقة ثم (تجرجرنا للتحقيق) بسبب بعض (المعاتيه)، على حد وصفها".

وأضافت الناشطة السياسية "غاضبة": "أنا مش هسكت وسأقاضي من قدم هذا البلاغ ضدي"، وأوضحت "ما يحدث الآن هو محاولة لتشويه شباب الثورة؛ لأنهم بدأوا في محاسبة النظام الحاكم للبلاد في الوقت الحالي".

واستنكرت الناشطة السياسية، استناد النظام الحاكم بالظهير الشعبي، وقالت: "النظام يتخيل أنه بقضائه على الإخوان يمكن أيضًا أن يقضي على شباب الثورة"، وأضافت: "أود ان أذكرهم بالآية الكريمة التي ذكرنا بها الإخوان مسبقًا "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ". وختمت: "ماتتحاموش بالظهير الشعبي وأنا مش هسكت".