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ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻧﻘﺎﻁ أﻣﻨية ثابتة و متحركة لرصد إلقاء المخلفات

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ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻧﻘﺎﻁ أﻣﻨية ثابتة و متحركة لرصد إلقاء المخلفات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻧﻘﺎﻁ أﻣﻨية ثابتة و متحركة لرصد إلقاء المخلفات

تفقد الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، أحياء شبرا والساحل وروض الفرج بالمنطقة الشمالية وحى القديمة بالمنطقة الجنوبية ثم تفقد العقار المضار من أحداث الاعتداء على موكب وزير الداخلية بمصطفى النحاس بمدينة نصر فى إطار جولاته الميدانية لأحياء القاهرة للوقوف على أداء رؤساء الأحياء والأجهزة التابعة لهم وحملات النظافة المكثفة بها.

وأشاد المحافظ فى بيان صدر اليوم للمحافظة، بالجهود المبذولة من رؤساء الأحياء الثلاثة بالمنطقة الشمالية فى رفع كافة التراكمات من القمامة ومخلفات الهدم وخاصة بشارع أحمد حلمى وكوبرى الصنايع ونفق رملة بولاق والذين كانوا محل شكاوى دائمة من الأهالى، والذى تم رفع أكثر من 3500 طن مخلفات من خلال الأيام الماضية مع إعادة تجميل الجزر الوسطى وإصلاح الأرصفة وطلاء الحوائط بلون موحد لرفع التشوهات والألفاظ البذيئة.

وطالب سعيد شرطة المرافق بالتنسيق مع أقسام شرطة شبرا والساحل بتعيين نقاط أمنية ثابت ومتحركة للتصدى ولمنع إلقاء أى مخلفات مرة أخرى والتنبيه على مرتكبيها مطالبا بضرورة مشاركة المواطنين وشباب الأحياء فى الحفاظ على ما تم من أعمال، والإبقاء على المظهر المتحضر لهذه المناطق العريقة.

كما وجه رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشوارع سواء عليها لوحات معدنية أو بدون، وذلك بالتنسيق مع المرور وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد سداد غرامة إشغال الطريق.

وأكد على ضرورة إعادة طلاء سور السكة الحديد ورفع كفاءة الطرق بالكامل من رصف وأرصفة وإنارة الأعمدة وصيانتها وتهذيب الأشجار وقص الحشائش بالمسطحات الخضراء، كما شدد على ضرورة طلاء أسوار المدارس ومنع الكتابة عليها مطلقا من الخارج، وأن تكون الكتابات والنصائح والإرشادات للطلاب من داخل المدرسة وليس خارجها.

وتفقد المحافظ العقار رقم 17 بشارع مصطفى النحاس والذى تأثر من أحداث حادث الاعتداء على موكب وزير الداخلية واطمئن بأن حالته الإنشائية لم تتأثر وفى حاجة إلى ترميم سريع للواجهة، وأصدر تعليماته لسرعة عودة المكان إلى طبيعته الأولى وإصلاح الأرصفة ورفع كافة المخلفات واستبدال أعمد الإنارة والإشارات التى تداعت من إثر الانفجار.

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد ضيف صقر نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمود تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة ورؤساء الأحياء المعنيين.

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