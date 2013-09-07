أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد نقابة الصحفيين يزور الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه

Google+ Print
وفد نقابة الصحفيين يزور الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه وفد نقابة الصحفيين يزور الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه

زار وفد من نقابة الصحفيين الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه بسجن طرة، والمحتجز فيه منذ ثلاثة أسابيع للاطمئنان عليه، حيث تحقق معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بالتواصل مع قيادات فى حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، فى تصريحات اليوم، السبت، إنه التقى (أى كارم) ومحمد عبد القدوس وكيل النقابة بالزميل إبراهيم الدراوى، بعد الحصول على تصريح بالزيارة من نيابة أمن الدولة العليا، واصطحبا معهما زوجة الزميل وابن شقيقه، ومكثوا معه لأكثر من ساعة اطمئنوا خلالها على صحته.

وأكد الزميل لوفد النقابة أنه يلقى معاملة حسنة داخل السجن، لكنه شكا من أن أسباب حبسه ما زالت غير مفهومه لديه، موضحا أن علاقته بحركة "حماس" الفلسطينية وقياداتها تأتى فى سياق تخصصه المهنى كصحفى متابع للشأن الفلسطينى.

وأضاف "كارم" أن الوفد نقل "للدراوى" تحيات نقيب الصحفيين وجميع أعضاء مجلس النقابة، وطمأنه على أن النقابة تتابع جيدا سير التحقيقات فى قضيته، وتجرى الاتصالات مع الجهات المعنية لسرعة تحديد الموقف القانونى له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365