وفد نقابة الصحفيين يزور الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه

زار وفد من نقابة الصحفيين الزميل إبراهيم الدراوى فى محبسه بسجن طرة، والمحتجز فيه منذ ثلاثة أسابيع للاطمئنان عليه، حيث تحقق معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بالتواصل مع قيادات فى حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، فى تصريحات اليوم، السبت، إنه التقى (أى كارم) ومحمد عبد القدوس وكيل النقابة بالزميل إبراهيم الدراوى، بعد الحصول على تصريح بالزيارة من نيابة أمن الدولة العليا، واصطحبا معهما زوجة الزميل وابن شقيقه، ومكثوا معه لأكثر من ساعة اطمئنوا خلالها على صحته.

وأكد الزميل لوفد النقابة أنه يلقى معاملة حسنة داخل السجن، لكنه شكا من أن أسباب حبسه ما زالت غير مفهومه لديه، موضحا أن علاقته بحركة "حماس" الفلسطينية وقياداتها تأتى فى سياق تخصصه المهنى كصحفى متابع للشأن الفلسطينى.

وأضاف "كارم" أن الوفد نقل "للدراوى" تحيات نقيب الصحفيين وجميع أعضاء مجلس النقابة، وطمأنه على أن النقابة تتابع جيدا سير التحقيقات فى قضيته، وتجرى الاتصالات مع الجهات المعنية لسرعة تحديد الموقف القانونى له.