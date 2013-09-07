مسئول فى حماس: مصر تغلق معبر رفح مجددا لـ"دواعٍ أمنية"

أكد مسئول فى حكومة حماس، أن السلطات المصرية أغلقت، اليوم السبت، معبر رفح الحدودى بين قطاع غزة ومصر لدواعٍ "أمنية".

وأكد ماهر أبو صبحة، مدير عام المعابر في حكومة حماس، في بيان أصدرته وزارة الداخلية فى الحكومة المذكورة، أن "الجانب المصرى قام بإغلاق معبر رفح لدواعٍ أمنية" من دون تحديد فترة هذا الإغلاق.

وأشار إلى أن "حافلة واحدة فقط من المسافرين (بواقع خمسين مسافراً) من غزة تمكنت من السفر إلى مصر"، وقبل أكثر من شهرين أعادت السلطات المصرية فتح المعبر جزئياً لأربع ساعات يومياً عدا الجمعة لسفر ذوى الحالات الإنسانية.

> من جهة أخرى، واصل الجيش المصرى تدمير وإغلاق الأنفاق المنتشرة تحت الأرض على طول الحدود بين القطاع ومصر، ودمر السبت ستة أنفاق وفقاً لمصدر أمنى محلى في غزة ، وتسببت حملة تدمير الأنفاق بشح العديد من المواد والسلع وخصوصاً مواد البناء والوقود الذى كان يصل معظمه من مصر عبر الأنفاق.