نوارة:يحاولون القضاء على الإرهاب والثورة بالوقت نفسه وسأقاضي مقدمى بلاغ ويكيليكس

قالت الناشطة السياسية نوارة نجم أنها لن تسكت حقها مرة أخرى، مؤكدة أن كل من سيتقدم ضدها ببلاغ ويثبت عدم صحته ستقاضيه، جاء ذلك بعد أمر النائب العام بالتحقيق في ببلاغ يتهم نوارة نجم و 30 أخرون بتلقي تمويل خارجي مستندًا إلى وثيقة تم تسريبها على موقع ويكيليكس .

وأضافت نوارة أن النظام التأسيسي الانتقالي الحالي يرتكب “حماقات” لأنه يستعدى كثير من الشباب بحسب وصفها، مشيرة أنها لا تجد من تناشدة لأنها لاتعلم من هو الحاكم الحقيقي للدولة .

وشددت نوارة على أن الحاكم الحقيقي للدولة لديه من الغرور ما يكفي ليجعله يعتقد أنه سيقضي على الإرهاب والثوار في نفس الوقت حتى يمرر ما يدور داخل رأسه .

وأكت نوارة على أنها لا تتمنى الفشل للمرحلة الانتقالية وتتمنى أن تمر في سلام .