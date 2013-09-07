وائل عباس: بعض الأشخاص وضعوا اسمي ضمن الوثائق التي تتهم نشطاء بتلقي تمويلات من الخارج

كتب : روان مسعد منذ 39 دقيقة

نفى الناشط وائل عباس، وجود اسمه ضمن الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس"، والتي اتهمت بعض النشطاء المصريين بتلقي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نقل معلومات عن الشأن الداخلي المصري قبل عام 2011.

وقال "عباس"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن بعض الأشخاص، هم من وضعوا اسمه في تلك الوثائق.

يذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بالتحقيق في البلاغات التي قدمت من قبل بعض المحامين والمواطنين ضد عدد من الشخصيات العامة، تتهمهم بتلقي تمويلات من الخارج، وفق ما نشر في بعض وسائل ويكيليكس، قيد الفحص والتحقيق حاليا، ولم يتخذ فيها أي قرار بفتح التحقيق.