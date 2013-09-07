سميرة إبراهيم عن وثائق "ويكيليكس": من يثبت حصوله على تمويل من الخارج يجب معاقبته فورًا

كتب : سهيلة حامد منذ 31 دقيقة

طالبت الناشطة السياسية سميرة إبراهيم بمعاقبة من يثبت أنه أخذ تمويل من الخارج لتنفيذ أجندة على الفور، كفى تخوين، حسب قولها.

وأضافت الناشطة السياسية تعليقا على الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس"، اليوم، نقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية "إن أرابك"، حول عقد لقاءات سرية مع النشطاء بالسفارة الأمريكية لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "بمناسبة تسربيات ويكيليكس بتمويل النشطاء.. الوحيدة اللي مستحيل تاخد تمويل من أي جهة هي نوارة نجم".

وتابعت، صاحبة قضية كشف العذرية، "الثورة المصرية صناعة شعبية بحتة، لا صلة لها بتمويل الخارجي، كفاية تشويه في الثورة، ومن يثبت أنه أخذ تمويل من أي جهة يعاقب فورًا".

وقالت "المخابرات حطوا أسماء ناس مأخدتش تمويل وسط ناس أخدوا تمويل واهو كله يفتن على كله".