أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

معتز بالله عبدالفتاح معلقًا على وثائق "ويكيليكس": لم ألتق السفيرة الأمريكية في حياتي

Google+ Print
معتز بالله عبدالفتاح معلقًا على وثائق "ويكيليكس": لم ألتق السفيرة الأمريكية في حياتي معتز بالله عبدالفتاح معلقًا على وثائق "ويكيليكس": لم ألتق السفيرة الأمريكية في حياتي

كتب : سارة محمد منذ 17 دقيقة

أكد معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لم يلتقِ السفيرة الأمريكية في حياته سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في معرض تعليقه على ورود اسمه ضمن وثائق "ويكيليكس" التي تتهم عددًا من النشطاء بأنهم تلقوا تمويلات من جهات خارجية بهدف نقل معلومات غن الشأن الداخلي المصري.

وقال "عبدالفتاح"، في تصريحات لـ"الوطن": إنه أطلع على النسخة الإنجليزية من وثيقة "ويكيليكس"، ولم يعثر على اسمه مدرجًا بها، مشيرًا إلى أن ظهور اسمه في الوثيقة العربية يعتبر اجتهادات صحفية وإعلامية مصرية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن آراءه وتحليلاته، منشورة في مقالاته بالصحف، مؤكدًا أنه لا يقدم نصيحة أو استشارة إلا لجهات رسمية مصرية وبلا أي مقابل مادي، مؤكدًا أنه ليس طرفًا في التواصل مع أي سفارة أجنبية بما يتعلق بالتحليل السياسي.

وأوضح أنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في أي وقت، إذا كان هناك ما يستدعي التحقيق فيه، مؤكدًا أنه لم يتلق استدعاءً من النائب العام حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية