معتز بالله عبدالفتاح معلقًا على وثائق "ويكيليكس": لم ألتق السفيرة الأمريكية في حياتي

كتب : سارة محمد منذ 17 دقيقة

أكد معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لم يلتقِ السفيرة الأمريكية في حياته سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في معرض تعليقه على ورود اسمه ضمن وثائق "ويكيليكس" التي تتهم عددًا من النشطاء بأنهم تلقوا تمويلات من جهات خارجية بهدف نقل معلومات غن الشأن الداخلي المصري.

وقال "عبدالفتاح"، في تصريحات لـ"الوطن": إنه أطلع على النسخة الإنجليزية من وثيقة "ويكيليكس"، ولم يعثر على اسمه مدرجًا بها، مشيرًا إلى أن ظهور اسمه في الوثيقة العربية يعتبر اجتهادات صحفية وإعلامية مصرية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن آراءه وتحليلاته، منشورة في مقالاته بالصحف، مؤكدًا أنه لا يقدم نصيحة أو استشارة إلا لجهات رسمية مصرية وبلا أي مقابل مادي، مؤكدًا أنه ليس طرفًا في التواصل مع أي سفارة أجنبية بما يتعلق بالتحليل السياسي.

وأوضح أنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في أي وقت، إذا كان هناك ما يستدعي التحقيق فيه، مؤكدًا أنه لم يتلق استدعاءً من النائب العام حتى الآن.