أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"حمزاوي" نافيًا الحصول على تمويل أجنبي: ينبغي إيقاف حملة التشويه فورا

Google+ Print
"حمزاوي" نافيًا الحصول على تمويل أجنبي: ينبغي إيقاف حملة التشويه فورا "حمزاوي" نافيًا الحصول على تمويل أجنبي: ينبغي إيقاف حملة التشويه فورا

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

نفى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ماتردد حول حصوله على تمويل أجنبي من الخارج لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في .

وقال حمزاوي، في تغريدة قصيرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار تمامًا عن الصحة.. ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورًا".

يذكر أن موقع "ويكيليكس"، نشر اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء الأمريكية "إن أرابك"، تقريرًا حول عقد لقاءات سرية مع النشطاء بالسفارة الأمريكية لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، وكان حمزاوي، من ضمن النشطاء المدرج اسمهم بالوثيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن