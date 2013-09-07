"حمزاوي" نافيًا الحصول على تمويل أجنبي: ينبغي إيقاف حملة التشويه فورا

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

نفى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ماتردد حول حصوله على تمويل أجنبي من الخارج لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر.

وقال حمزاوي، في تغريدة قصيرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار تمامًا عن الصحة.. ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورًا".

يذكر أن موقع "ويكيليكس"، نشر اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء الأمريكية "إن أرابك"، تقريرًا حول عقد لقاءات سرية مع النشطاء بالسفارة الأمريكية لتقديم تقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، وكان حمزاوي، من ضمن النشطاء المدرج اسمهم بالوثيقة.