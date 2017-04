One Direction ينافس The Butler في سينمات أمريكا ويحصد 18.5 مليون دولار في أسبوع

كتب : أحمد يحيى منذ 53 دقيقة

حقق فيلم "One Direction: This Is Us" إيرادات بلغت 18.5 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه في صالات الولايات المتحدة الأمريكية، ليحلق في المركز الثاني بعد فيلم "Lee Daniels' The Butler"، الذي حافظ على صدارة إيرادات الأسبوع وحصد 20 مليون دولار، ليصل مجمل إيراداته إلى 80 مليون دولار.

"One Direction" يحكي قصة الصعود الصاروخي لفريق الموسيقى الذي يحمل الاسم ذاته، من الغناء في بلدتهم المحلية الصغيرة مرورا بمنافستهم في برنامج المواهب الشهير "X-Factor"، وحتى الوصول للعالمية.

ويتألف الفريق من 4 شباب إنجليز وأيرلندي واحد، يؤدون بنفسهم أدوارهم في الفيلم الذي أخرجه مورجان سبورلوك.