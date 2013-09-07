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"كامل" يتراجع عن رفع دعوى على "الجزيرة" بسبب "تتشل الأيادي"

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"كامل" يتراجع عن رفع دعوى على "الجزيرة" بسبب "تتشل الأيادي" "كامل" يتراجع عن رفع دعوى على "الجزيرة" بسبب "تتشل الأيادي"

كتب : شيماء الحويتي منذ 52 دقيقة

تراجع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن رفع دعوى قضائية ضد قناة "الجزيرة مباشر " بدعوى تحريفها لأغنية "تسلم الأيادي"، بعدما تأكد من أن القناة لم تذع الأغنية المحرَّفة "تتشل الأيادي".

وقال سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن "كامل" تراجع بعدما تأكد أن القناة لم تبث الأغنية، وأنه تم عرضها على الموقع الخاص بالقناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، محذرًا من أنه إذا تمت إذاعتها فإنه سيتم ملاحقة القناة قضائيا.

يذكر أنه تم تحريف أغنية "تسلم الأيادي" لعدد من الفنانين لدعم الجيش في مواجهة الإرهاب، إلى مسمى "تتشل الأيادي.. اللي بتقتل ولادي" من قبل عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، على نفس لحن الأغنية التي لحنها كامل، وغناها إلى جانب عدد من الفنانين.

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