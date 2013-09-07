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مدرب الإمارات: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام ترنداد

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مدرب الإمارات: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام ترنداد مدرب الإمارات: أتحمل مسؤولية ما حدث أمام ترنداد

حمل مهدي علي المدير الفني لمنتخب الإمارات نفسه مسؤولية الأداء الهزيل لبلاده في مباراة ودية مع ترنداد وتوباجو.

منتخب الإمارات فاز على ترنداد بركلات الترجيح بعد نهاية زمن المباراة بنتيجة 3-3 في البطولة الودية التي تقام بالسعودية.

وقال علي فيما أبرزته صحيفة المدينة: "هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبتها في المباراة، خاصة ما يخص التغييرات وقراري بإراحة بعض اللاعبين"ز

ويشير علي إلى تغييره لمهاجمي منتخب بلاده بعد التقدم بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم حبيب الفردان وعلي مبخوت وأحمد خليل.

ويلتقي منتخب الإمارات مع نيوزيلندا بعد فوز الأخير على .

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