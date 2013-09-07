مدير أمن الشرقية يكرم أسرة الضابط "زين" شهيد الواجب بسيناء

قام اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية واللواء خالد رفعت سالم من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية, عصر اليوم السبت، بتكريم أسرة الملازم أول زين العابدين مصطفى فؤاد الضابط بقطاع الأمن المركزى بمدينة العريش، وابن قرية تل مسمار مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الذى توفى إثر إصابته بطلق نارى يوم السبت الماضى أثناء تفقده الحالة الأمنية سمع صوت أعيرة نارية وأثناء استطلاعه الأمر تم إصابته بطلق نارى وتوفى فى الحال.

وأكدت أم الضابط الشهيد أن كنوز الدنيا لن تعوضها نظرة واحدة لنجلها الذى كانت تتمنى أن تفرح به ولكنه راح عند المنتقم الجبار من الإرهابيين الذين يسعون لتخريب البلد.

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