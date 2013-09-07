حركة "أبناء مبارك": سنشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة الشرقية

أكد المحاسب ماجد دياب مؤسس حركة "أبناء مبارك"، أن الحركة ستشارك أبناء الشرقية فى الاحتفال بعيدهم القومى، الذى هو ذكرى عزيزة علينا جميعاً لتكون محافظتنا محافظة تتمتع بالروح الجمالية والتى حاولت جماعة الإخوان المسلمين تغيير معالمها.

وقال "دياب": "إننا سنشارك بأعضائنا من الشباب المخلص لهذا الوطن والذى يسعى أن تكون مصر أجمل بلاد العالم وحتى تستعيد عافيتها من حالة الانكسار التى أرادها العملاء والخونة أصحاب المؤامرة على هذا الوطن والشعب".

وأضاف "دياب": "إننا سنشارك العمال والفلاحين فرحتهم بذكرى ثورة زعيم مصر وابن الشرقية القائد أحمد عرابى والذى حمل مطالب الأمة فى الحياة الحرة الكريمة التى يتطلع إليها هذا الشعب بعد أن وقفت إلى جواره القوات المسلحة والشرطة المصرية ليؤكد أنهما جزء لا يتجزأ من هذا الشعب وحامى هذا الوطن"، مشدداً على أن الشعب أكد فى 30 يونيو أنه "شعب واحد وإرادة واحدة".

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