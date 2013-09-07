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محافظ كفر الشيخ يقيل 4 قيادات بمديرية الصحة

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محافظ كفر الشيخ يقيل 4 قيادات بمديرية الصحة محافظ كفر الشيخ يقيل 4 قيادات بمديرية الصحة

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إقالة 4 من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة، منهم 2 من مديرى المستشفيات، وهما الدكتور لطفى عبد السميع، مدير مستشفى العام بكفر الشيخ، والدكتور جمال فرحات، مدير مستشفى الرياض المركزى، وتم تكليف الدكتور عمرو أبو سمرة بإدارة المستشفى.

كما أقال "عجوة" الدكتور محمود عبد الحى، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور طارق الشربينى، مدير إدارة الجودة بالمديرية.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إقالة القيادات الطبية، جاءت عقب زيارة الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة والسكان لمحافظة كفر الشيخ الاثنين الماضى، وكشفها عن العديد من السلبيات داخل المستشفيات، ولتجديد الدماء بالمواقع المتعددة.

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مصر 365