مرور حولي ضبط طفلا يبلغ 14 عاماً يقود سيارة والده على دوار البدع وأقصى سرعة على «الخطابي» 164 كم/س

تواصلت الحملات المرورية المكثفة أمس وأمس الأول في مناطق مختلفة من أرجاء البلاد والتي تأتي في اطار استراتيجية قطاع المرور بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي والذي بدوره يترجم تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتطبيق قانون المرور على جميع مستخدمي الطريق لتحقيق الضبط والربط المروري بما ينعكس على انخفاض في أعداد الوفيات والمصابين جراء الحوادث المرورية ويؤدي بدوره الى تحقيق انسيابية في الطرقات من خلال الالتزام بالقانون.

ويوم أمس وأمس الأول نظّم قسم مرور حولي حملتين صباحية ومسائية، الحملة الصباحية والتي نفذت صباح أمس وامتدت لساعتين ونصف وتحديدا في السادسة والربع وحتى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، حيث أسفرت عن تحرير 150 مخالفة جميعها حملت عنوان السرعة فوق المعدل.

وقال مصدر أمني ان الحملة نفذت على شارع عبدالكريم الخطابي، مشيرا الى ان اكثر سرعة تم رصدها أمس بلغت 164 كم/س، لافتا الى ان رجال مرور حولي وتعليمات من المقدم سعد الرجيب قاموا باحتجاز 4 مركبات الى كراج الحجز وتحويل أصحاب هذه المركبات الى كراج المرور لسير أصحاب هذه المركبات بسرعات عالية.

هذا وأشرف على الحملة الصباحية كل من الملازمين أولين محمد أبومرزوق ومحمد الجزاف والحارث السعيد.

أما الحملة المسائية والتي أقيمت تحت إشراف النقيب عبدالمحسن العلي والملازم أول بدر الخليفة والملازم أول حسين دشتي، فحسب مصدر أمني فإنها تركزت في محيط دوار البدع، وخلصت حملة البدع الى تحرير 1264 مخالفة منها 764 مباشرة و500 مخالفة غير مباشرة وتم على هامش الحملة المسائية ضبط 13 شخصا منهم أحداث لقيادة مركبات من دون رخصة سوق وضبط 6 أشخاص بالغين ولا يوجد بحوزتهم رخص سوق، واللافت في حملة حولي ان أصغر طفل يبلغ من العمر 14 عاما ضبط وهو يقود سيارته والده.

الى ذلك، اعتبر مصدر أمني ضبط طفل يبلغ 14 عاما وهو يقود سيارته يعد استهتارا واستخفافا بالقانون من قبل ذويه، مشيرا الى ان اللواء عبدالفتاح العلي أمر باستدعاء والد الطفل والتحقيق معه للوقوف على كيفية تركه يقود سيارته وهو في هذا العمر.

720 مخالفة في الجهراء

على صعيد آخر، شن رجال مرور الجهراء بقيادة الرائد منديل صحن والنقيب علي الهاملي والملازم محمد الجسار حملة في الجهراء شملت أيضا مواقف المستشفى وأسفرت الحملة عن تحرير 720 مخالفة منها 320 مباشرة و400 غير مباشرة ومن بين المخالفات الوقوف في مواقف المعاقين.

وعلى هامش حملة الجهراء جرى حجز 6مركبات وإحالة 3 أشخاص الى نظارة المرور لقيادة مركبات دون رخص سوق.