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العدساني: ما مدى صحة نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بـ80%؟

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العدساني: ما مدى صحة نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بـ80%؟ العدساني: ما مدى صحة نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بـ80%؟
 
رياض العدساني

وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قال فيه: تتضمن مدينة سعد العبدالله 8 آلاف وحدة سكنية، وفيها ما لا يقل عن 40 ألف مواطن إلا انه لم يتم إنشاء مركز إطفاء، رغم الحاجة الماسة لذلك لأي ظرف طارئ وضرورة توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والحوادث والكوارث الطبيعية، والسؤال متى سيتم إنشاء مركز إطفاء في مدينة سعد العبدالله بالرغم من وجوده على المخطط، وما مدى صحة ان نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بلغت أكثر من 80%، وأن وزارة الصحة ستتسلم مبنى المستشفى بالكامل في عام 2015؟ وهل صحيح ان هناك اسبابا فنية وإدارية أخرت تسلم الوزارة لمبنى مستشفى جابر الأحمد في الوقت المحدد الذي كان مقررا تسلمه بداية عام 2014؟

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