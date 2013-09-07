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البحث عن مجهول سطا بمسدس على صرافة وسلب من آسيويين قرابة 2200 دينار

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البحث عن مجهول سطا بمسدس على صرافة وسلب من آسيويين قرابة 2200 دينار البحث عن مجهول سطا بمسدس على صرافة وسلب من آسيويين قرابة 2200 دينار
عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة

فتح رجال ادارة بحث وتحري محافظة الفروانية تحقيقا موسعا للوقوف على هوية شخص يتحدث اللهجة الوطنية ويرتدي زيا وطنيا لاتهامه بسلب آسيويين في محل صرافة مبلغ 2200 دينار، وحسب مصدر أمني فان عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع سطو مسلح على محل للصرافة في منطقة الرقعي، وقال مصدر أمني فور تلقي عمليات الداخلية البلاغ حتى سارع إلى موقع البلاغ مدير أمن محافظة الفروانية العميد فرح الشمري ومدير مباحث الفروانية وتم الاستماع إلى إفادة آسيويين يعملان في محل الصرافة فأفادا بأن شخصا دخل إليهما وكان يحمل مسدسا وطلب بسرعة وفي ارتباك تسليمه ما بداخل الخزينة وتحت التهديد قاما بتسليمه ما بداخل الخزينة وهو مبلغ تعدى الـ 2000 دينار، هذا وسجلت قضية سلب باستخدام السلاح، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يستقل مركبة يابانية بيضاء اللون.

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