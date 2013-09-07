الجباري: ضرورة العمل على تحديث مرافق وشوارع الجهراء وتطوير الخدمات المتهالكة وفقاً لجدول زمني محدد

أكد مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي عبد الكريم الجباري الشمري أنه سيسعى لفتح ملف الخدمات العامة في محافظة الجهراء في حالة نال ثقة الناخبين ووصل إلى المجلس البلدي، معتبرا أن أداء الجهات الحكومية في المحافظة بحاجة إلى إعادة تقييم، وأن تتم محاسبة كل من تسبب في القصور الذي أدى إلى استمرار المشاكل التي تعانيها الجهراء طوال تلك المدة مما يعطي انطباعا بوجود المنطقة خارج الاهتمامات الحكومية، والتي عكستها كثرة الحرائق في المنطقة واستمرار مشاكل سكراب أمغرة وسكن العزاب بالمناطق القريبة من سكن العائلات.

وأضاف: سنسعى بإذن الله تعالى لمساندة أهالي الجهراء وإنهاء حالة التجاهل الحكومي لقضايا المنطقة والتي استفحلت بسبب ذلك الإهمال في امنها وخدماتها، مشددا على أن إدراج المرافق الحكومية بالجهراء ضمن خطط التطوير من حيث تحديث القطاعات الصحية والتعليمية والمباني المتهالكة ومرافق الخدمات العامة تحتاج إلى جهود كبيرة ومتعاونة بين اعضاء المجلس البلدي ومجلس الأمة لإعادة تلك المحافظة إلى خارطة الاهتمام الحكومي وتطوير خدماتها، لافتا إلى أن عملية التطوير غائبة منذ سنوات طويلة عن كبرى محافظات البلاد والتي يسكن فيها نصف مليون نسمة.

وأكد الجباري أنه سيتقدم بجملة من المقترحات للمجلس البلدي في حال وصوله لمعالجة كل أوجه القصور في ملف خدمات الدائرة الثامنة وعلى رأسها القطاع الصحي الذي طرح من خلاله تساؤلا عن آخر مركز حكومي خدمي او صحي تم إنشاؤه طوال الفترة الماضية مطالبا بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض وخاصة أن المنطقة مكتظة بالسكان وتحتاج إلى المزيد من مراكز الرعاية الصحية.

وشدد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتحديث مرافق وشوارع المنطقة، خاصة ان محافظة الجهراء تعاني من مشكلة أزلية تتعلق بسكراب أمغرة وقربها من المدن الإسكانية كمدينة سعد العبدالله، مشددا على ضرورة انهاء هذه القضية من خلال قيام كل جهة بدورها المنوط إليها كاملا وفي مقدمتها المجلس البلدي لأنه لا يجوز بحال من الأحوال اهمال التردي الخدمي الواضح للعيان في محافظة الجهراء.