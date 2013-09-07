الشمري لتعديل قانون إنشاء المحكمة الكلية

قدم النائب سلطان الشمري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الخامسة في المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في الاقتراح.

مادة أولى: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن الجنسية عدا القرارات الصادرة في شأن اقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة. من جانب أخر يعتذر النائب سلطان الشمري عن عدم استقبال المواطنين الكرام، وذلك يوم الأحد المقبل لتواجده خارج البلاد.