بالصور.. 19 صورة ملونة لكويت الأربعينيات بعدسة موظف شركة أرامكو

صورة لعمال ينقلون المياه في 7/ 1 / 1948م عملية بناء بوم طوله 72 قدم وحمولته 100 طن للتاجر ثنيان الغانم في 3 / 1 / 1949م سوق الكويت عام 8 / 1 / 1948 السفن في الجمرك 2 /1 / 1948 سوق الكويت قديما والمسجد 5 / 1/ 1949 م الجهة الغربية من ساحة الصفاة 3 / 1/ 1948م تجمع في الصفاة بجانب الأغنام 8/1/ 1949م صورة اخرى 2/ 1/ 1948م اعمال البناء في مدينة الاحمدي 5 / 1/ 1948م منظر السفن 2/ 1/ 1948 م ثنيان الغانم بجانب احدى سفنه 3/ 1/ 1948 م صورة جوية من الطائرة ويظهر بها قصر دسمان 2/1/ 1948م صورة جوية جميلة لمدينة الكويت 17/ 1 / 1948م الاحياء الكويتية ويظهر" المسقف " 2/1/ 1948م السوق القديم 2/ 1/ 1947م طائر ذات 4 مقاعد في أرض الكويت 2/ 1/ 1947م صورة للصفاة 2/ 1/ 1947م صورة لمسجد شارع الأمير 2/ 1/ 1948م أنابيب النفظ الموصلة لميناء الأحمدي 5/ 1/ 1948م