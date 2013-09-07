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بالصور.. 19 صورة ملونة لكويت الأربعينيات بعدسة موظف شركة أرامكو

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بالصور.. 19 صورة ملونة لكويت الأربعينيات بعدسة موظف شركة أرامكو بالصور.. 19 صورة ملونة لكويت الأربعينيات بعدسة موظف شركة أرامكو
 
صورة لعمال ينقلون المياه في 7/ 1 / 1948م
عملية بناء بوم طوله 72 قدم وحمولته 100 طن للتاجر ثنيان الغانم في 3 / 1 / 1949م
سوق الكويت عام 8 / 1 / 1948
السفن في الجمرك 2 /1 / 1948
سوق الكويت قديما والمسجد 5 / 1/ 1949 م
الجهة الغربية من ساحة الصفاة 3 / 1/ 1948م
تجمع في الصفاة بجانب الأغنام 8/1/ 1949م
صورة اخرى 2/ 1/ 1948م
اعمال البناء في مدينة الاحمدي 5 / 1/ 1948م
منظر السفن 2/ 1/ 1948 م
ثنيان الغانم بجانب احدى سفنه 3/ 1/ 1948 م
صورة جوية من الطائرة ويظهر بها قصر دسمان 2/1/ 1948م
صورة جوية جميلة لمدينة الكويت 17/ 1 / 1948م
الاحياء الكويتية ويظهر" المسقف " 2/1/ 1948م
السوق القديم 2/ 1/ 1947م
طائر ذات 4 مقاعد في أرض الكويت 2/ 1/ 1947م
صورة للصفاة 2/ 1/ 1947م
صورة لمسجد شارع الأمير 2/ 1/ 1948م
أنابيب النفظ الموصلة لميناء الأحمدي 5/ 1/ 1948م

بين عامي 1947 و1948 زار الكويت موظف من شركة أرامكو ورصد بعدشته صوراً عديدة لكويت الأربعينيات، حيث جال على مختلف نواحي الكويت في تلك الفترة من بناء وعمران وأسواق ومناطق وتجارة وسفن وغيرها من الصور النادرة.

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