بالصور.. 19 صورة ملونة لكويت الأربعينيات بعدسة موظف شركة أرامكو

|
|
| صورة لعمال ينقلون المياه في 7/ 1 / 1948م
|
| عملية بناء بوم طوله 72 قدم وحمولته 100 طن للتاجر ثنيان الغانم في 3 / 1 / 1949م
|
| سوق الكويت عام 8 / 1 / 1948
|
| السفن في الجمرك 2 /1 / 1948
|
| سوق الكويت قديما والمسجد 5 / 1/ 1949 م
|
| الجهة الغربية من ساحة الصفاة 3 / 1/ 1948م
|
| تجمع في الصفاة بجانب الأغنام 8/1/ 1949م
|
| اعمال البناء في مدينة الاحمدي 5 / 1/ 1948م
|
| ثنيان الغانم بجانب احدى سفنه 3/ 1/ 1948 م
|
| صورة جوية من الطائرة ويظهر بها قصر دسمان 2/1/ 1948م
|
| صورة جوية جميلة لمدينة الكويت 17/ 1 / 1948م
|
| الاحياء الكويتية ويظهر" المسقف " 2/1/ 1948م
|
| طائر ذات 4 مقاعد في أرض الكويت 2/ 1/ 1947م
|
| صورة لمسجد شارع الأمير 2/ 1/ 1948م
|
| أنابيب النفظ الموصلة لميناء الأحمدي 5/ 1/ 1948م
بين عامي 1947 و1948 زار الكويت موظف من شركة أرامكو ورصد بعدشته صوراً عديدة لكويت الأربعينيات، حيث جال على مختلف نواحي الكويت في تلك الفترة من بناء وعمران وأسواق ومناطق وتجارة وسفن وغيرها من الصور النادرة.
إعلان - Ads
إعلان - Ads
شبكةعيونالإخبارية