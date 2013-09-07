وقفة للطلاب الناصريين أمام جامعة القاهرة ضد تدخل أمريكا بسوريا

ينظم اتحاد أندية الفكر الناصرى بالجامعات المصرية، بعد غد الاثنين، سلسلة بشرية أمام جامعة القاهرة لرفض التدخل الأمريكى فى سوريا، يعقبها الطلاب بندوة تثقيفية بشأن الأحداث التى تقع الآن فى دولة كانت الحليفة الأولى لمصر، على حد وصف الطلاب.

وقال حسن سالم، المنسق الإعلامى لأندية الفكر الناصرى فى الجامعات المصرية، إن مسلسل التدخل الأجنبى فى أى دولة هو مسلسل قديم وهدفه صريح وهو العمل على تقسيم سوريا كما يحدث فى باقى الدول العربية الآن، وتدمير الجيش السورى، كما حدث فى العراق، حيث يكون ذلك بمثابة القضاء على أكبر جيشين فى المنطقة العربية بعد مصر، على حد قول الطلاب.

وتساءل سالم، قائلا: ماذا فعل التدخل الأمريكى فى العراق وليبيا؟ ومنذ متى وأمريكا تتدخل لحماية حقوق الإنسان؟ وإن تتدخل بالفعل لهذا الغرض لماذا لم تتدخل للدفاع عن حقوق الإنسان فى غزة؟.