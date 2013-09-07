أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وقفة للطلاب الناصريين أمام جامعة القاهرة ضد تدخل أمريكا بسوريا

Google+ Print
وقفة للطلاب الناصريين أمام جامعة القاهرة ضد تدخل أمريكا بسوريا وقفة للطلاب الناصريين أمام جامعة القاهرة ضد تدخل أمريكا بسوريا

ينظم اتحاد أندية الفكر الناصرى بالجامعات المصرية، بعد غد الاثنين، سلسلة بشرية أمام جامعة القاهرة لرفض التدخل الأمريكى فى سوريا، يعقبها الطلاب بندوة تثقيفية بشأن الأحداث التى تقع الآن فى دولة كانت الحليفة الأولى لمصر، على حد وصف الطلاب.

وقال حسن سالم، المنسق الإعلامى لأندية الفكر الناصرى فى الجامعات المصرية، إن مسلسل التدخل الأجنبى فى أى دولة هو مسلسل قديم وهدفه صريح وهو العمل على تقسيم سوريا كما يحدث فى باقى الدول العربية الآن، وتدمير الجيش السورى، كما حدث فى العراق، حيث يكون ذلك بمثابة القضاء على أكبر جيشين فى المنطقة العربية بعد ، على حد قول الطلاب.

وتساءل سالم، قائلا: ماذا فعل التدخل الأمريكى فى العراق وليبيا؟ ومنذ متى وأمريكا تتدخل لحماية حقوق الإنسان؟ وإن تتدخل بالفعل لهذا الغرض لماذا لم تتدخل للدفاع عن حقوق الإنسان فى غزة؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن