"التنسيق الإلكترونى": 203 آلاف تعديل أجراه طلاب الشهادات الفنية على رغباتهم

قالت الدكتورة هبة سلام مدير مشروعات التعليم ومسئول الموقع الالكترونى للتنسيق بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن طلاب الشهادات الفنية أجروا ما يزيد عن 203 آلاف تعديل على رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الفنية، سواء لطلاب الدور الثانى، ومن رغب من طلاب الدور الأول فى إجراء تعديلات على رغباتهم.

وأضاف الدكتورة هبة "لليوم السابع" أن الطلاب يمكنهم الاستفسار عن أية معلومات من خلال الاتصال برقم تليفون 19468، كما أكدت أنه يمكن التواصل طوال 24 ساعة عبر صفحة الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية على "فيس بوك".