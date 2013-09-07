المسلمانى بعد لقائه بصباحى: ناقشنا مع "التيار الشعبى" خارطة الطريق

قال أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس المؤقت عدلى منصور، إن الرئيس سيلتقى كافة الرموز السياسية لمناقشة الأمور والأوضاع التى تمر بها البلاد، مؤكداً أنه أستمع إلى التيار الشعبى فيما يتعلق بخارطة الطريق ونصائح قادة التيار بشأن مجمل السياسات العامة فى البلاد.

وأضاف المسلمانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر التيار الشعبى عقب الاجتماع المغلق الذى جمعه بحمدين صباحى مؤسس التيار وقيادات التيار فى إطار مشاورات الرئاسة مع القوى السياسية أن "لقاء اليوم ناقش خارطة الطريق، وأننا جلسنا فترة طويلة فى كساد سياسى بمصر ومررنا بأمور أدت لأحداث على مدار الساعة وكنا فى ما قبل نسمع عن التاريخ واليوم نراه يكتب ونشاهد هدم لجيوش، والذى يجرى فى العالم العربى وثورة 30 يونيو جاءت لتكمن الشعب من أهدافه وأسقطت خريطة الشرق الأوسط الجديد وندرك أن هناك أعداء للوطن فى الداخل والخارج تحاول إرباك خارطة الطريق".



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