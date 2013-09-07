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مستشارة بـ"العفو الدولية" تطالب بإشراك الأهالى فى خطة تطوير العشوائيات

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مستشارة بـ"العفو الدولية" تطالب بإشراك الأهالى فى خطة تطوير العشوائيات مستشارة بـ"العفو الدولية" تطالب بإشراك الأهالى فى خطة تطوير العشوائيات

قالت سالى سامى المستشارة بمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة قامت بحملة عالمية بدأت فى عام 2007 ضد الإخلاء القصرى على مستوى العالم ومازالت مستمرة ضمن فعاليات حملة ضخمة بعنوان "سنطالب بالكرامة" وهى خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أثناء مشاركتها فى فعاليات اليوم المصرى للسكن والتى تقام بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين: "عملنا على تلك الحملة فى وكينيا وبعض المناطق بأوروبا وأفريقيا حتى الآن ومن هذا المنطلق نحن نهتم بدعم مبادرات المجتمع المدنى المصرى وهذا سبب مشاركتنا فى فعاليات اليوم".

وأشارت المستشارة بالمنظمة: "لقد قمنا بعمل تقريرنا عن الإخلاء القصرى بمصر وقمنا بتقديهم للحكومة المصرية، ونطالب بإشراك الأهالى فى خطة تطوير العشوائيات".
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مصر 365

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