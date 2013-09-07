قلة النوم تدفعك لشراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 13:29

حذرت دراسة طبية من أن الأشخاص الذين يرحمون من ليلة نوم هادئة يصحبون الأكثر عرضة للاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، والإقبال على شراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي.

كان الباحثون السويديون قد عكفوا على تحليل العلاقة بين الحرمان من النوم وتأثيره على تغيير الخيارات الشرائية الغذائية للشخص وزيادة نشاط التفكير والجوع.

وأوضح "كريستيان بنديكت"، أستاذ الطب بجامعة "ستوكهولم" ومعد الدراسة التي أجريت على 14 رجلًا يتمتعون بوزن طبيعي ثابت، وتصل ميزانيتهم اليومية نحو 50 دولار، لوحظ أنه بعد ليلة واحدة من الحرمان من النوم اتجهوا إلى الإنفاق بمعدل أكبر، بالإضافة إلى استهلاك أكثر من 20 عنصر غذائي وسعرات حرارية بالمقارنة بالرجال الذين نعموا بليلة نوم كاملة.

وأشارت المتابعة والتحليلات اتجاه الأشخاص الذين حرموا من ليلة نوم هادئة إلى استهلاك المزيد من الدهون بنسبة 18%، في الوقت الذي لوحظ فيه ارتفاع مستوى هرمون"الجريلين"، والذي يدفعهم بصورة كبيرة إلى التهام المزيد من الطعام عقب ليلة بدون نوم.