أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

قلة النوم تدفعك لشراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي

Google+ Print
قلة النوم تدفعك لشراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي قلة النوم تدفعك لشراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 13:29

حذرت دراسة طبية من أن الأشخاص الذين يرحمون من ليلة نوم هادئة يصحبون الأكثر عرضة للاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، والإقبال على شراء المزيد من المواد الغذائية في اليوم التالي.

كان الباحثون السويديون قد عكفوا على تحليل العلاقة بين الحرمان من النوم وتأثيره على تغيير الخيارات الشرائية الغذائية للشخص وزيادة نشاط التفكير والجوع.

وأوضح "كريستيان بنديكت"، أستاذ الطب بجامعة "ستوكهولم" ومعد الدراسة التي أجريت على 14 رجلًا يتمتعون بوزن طبيعي ثابت، وتصل ميزانيتهم اليومية نحو 50 دولار، لوحظ أنه بعد ليلة واحدة من الحرمان من النوم اتجهوا إلى الإنفاق بمعدل أكبر، بالإضافة إلى استهلاك أكثر من 20 عنصر غذائي وسعرات حرارية بالمقارنة بالرجال الذين نعموا بليلة نوم كاملة.

وأشارت المتابعة والتحليلات اتجاه الأشخاص الذين حرموا من ليلة نوم هادئة إلى استهلاك المزيد من بنسبة 18%، في الوقت الذي لوحظ فيه ارتفاع مستوى هرمون"الجريلين"، والذي يدفعهم بصورة كبيرة إلى التهام المزيد من الطعام عقب ليلة بدون نوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC